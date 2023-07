KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Simon Yates springt over Rodriguez naar plek vier - Teuns vijftiende in daguitslag

RITVERSLAG. Vingegaard helemaal koning van de Tour: gele trui geeft Pogacar genadeslag in moordende koningin­nen­rit, Gall pakt dagzege

Zonder ongelukken wint Jonas Vingegaard z’n tweede Tour de France. Na de uppercut van gisteren in de tijdrit deelde hij vandaag in de moordende koninginnenrit naar Courchevel de genadeslag uit aan Tadej Pogacar. De Sloveen brak op de Col de la Loze en kreeg minuten extra aan z’n broek - de kloof in de stand is nu 7'35". De ritwinst was voor de Oostenrijker Felix Gall van AG2R-Citroën.