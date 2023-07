KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Pogacar nog net in de top 10, Girmay pas 44ste

Philipsen wint opnieuw na schitteren­de lead-out Van der Poel, drie crashes op autocir­cuit

Tweede keer sprinten, tweede keer ritwinst voor Jasper Philipsen in de Tour. Onze landgenoot won op het autocircuit Paul Armagnac na een alweer schitterende lead-out van Mathieu van der Poel. Caleb Ewan strandde op een half wiel, Phil Bauhaus werd derde. Wout van Aert (9de) kwam niet in het stuk voor na een drietal valpartijen in de slotkilometers. Philipsen start morgen als nieuwe leider in het puntenklassement in de groene trui.