KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Pogacar de rit, Vingegaard het geel: dit is de nieuwe situatie na verrassende wending

Wuyts & Vlaeminck “Vingegaard is zelf de grote verliezer door Van Aert niet te helpen”

De Tour is nog maar twee dagen ver maar er is al heel veel om over na te praten in onze HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. Vooral de spanningen binnen de ploeg Jumbo-Visma van Wout Van Aert en Jonas Vingegaard zorgen voor kritische reacties. “Het team van Pogacar straalt veel minder stress uit dan Jumbo-Visma”, zegt Serge Pauwels, ex-renner en performance coach bij de Wielerbond. Luister naar de integrale aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’ hierboven.