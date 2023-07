KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Jakobsen komt als vijftiende over de streep, Ewan pas 45ste

KIJK. Hoe Wout van Aert (9de) maar niet in de juiste positie raakte: “Ben niet aan sprinten toe gekomen”

Vorig jaar won Wout van Aert de vierde rit van de Tour, dit jaar eindigde die rit in mineur. In de slotkilometers verloor hij de voeling met zijn ploegmaten van Jumbo-Visma. “In de hectiek raakte ik niet in positie.”