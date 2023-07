KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Drie Belgen in top tien, Ewan en De Buyst net voor tijdslimiet binnen

KIJK. Bikkelhar­de strijd voor de vlucht, Van der Poel bijna uit de bocht en Izagirre met beslissen­de demarrage: de momenten van rit 12

Wát een gevecht. Het leek wel alsof het hele peloton vandaag een plekje in de vlucht van de dag wilde bemachtigen. Wout van Aert ondernam verwoede pogingen, maar het was ploegmaat Tiesj Benoot die uiteindelijk met drie landgenoten - Teuns, Campenaerts en Stuyven - wegraakte. Ook Alaphilippe en Van der Poel maakten deel uit van de sterke kopgroep. Michael Woods moest in het peloton achteraf even bekomen van het gevecht voor de vlucht.