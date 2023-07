KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Drie Belgen in de top 10, Mathieu van der Poel niet bij de eerste 100

DOSSIER COVID. Slechts één ploegarts durft spreken: “Covid is niet het grote monster, maar er is schrik om verkeerde dingen te zeggen en te doen”

Als de Tour maar geen Giro wordt. Covid zadelde organisator en peloton in Italië op met een trauma – tientallen renners gingen naar huis. Dreigt de Ronde van Frankrijk ook onthoofd te worden? Joost De Maeseneer (67), ploegarts bij Israël-Premier Tech, is een van de weinige dokters die de discussie durft aan te gaan. “In de topsport liggen de grenzen verder dan in de normale maatschappij.”