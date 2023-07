KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Campenaerts blijft uit de greep van Pogacar, Gaudu pas 25ste

De Tour leeft nog: Pogacar slaat terug in tweede Pyreneeën­rit, Vingegaard wel de nieuwe leider

Tadej Pogacar is ‘alive and kicking’. De Sloveen van UAE Team Emirates gaf Jonas Vingegaard vandaag in de tweede Pyreneeënrit een koekje van eigen deeg na diens demonstratie gisteren. De Deen is wel de nieuwe leider, maar de Ronde van Frankrijk 2023 is nog niét gereden.