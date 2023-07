KIJK. Zoek de verschillen: van de eerste bocht tot de laatste rechte lijn, de sleutelpunten in de tijdrit van Pogacar en Vingegaard vergeleken

Niemand raakt uitgepraat over de indrukwekkende Tour -tijdrit naar Combloux. Jonas Vingegaard zette Tadej Pogacar over 22,4 kilometer op dik anderhalve minuut. Hoe kon dat? Een blik op een paar sleutelpassages.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. De eerste bocht

Al in de eerste meters is een duidelijk verschil merkbaar tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die laatste begint agressief aan zijn tijdrit, terwijl de eerste vooral de risico’s schuwt. Of om het in de woorden van Lance Armstrong en Johan Bruyneel te zeggen. “Vingegaard ging als een bezetene van start. In de eerste bocht alleen pakt hij 2 tot 3 seconden en dan is de tijdrit welgeteld 19 seconden bezig.”

2. Fietsen op volgwagen

Nog in beeld in de eerste kilometers: de volgwagens. Op het fietsrek van de auto van Jumbo-Visma stonden niet minder dan 9 reservefietsen, bij UAE maar drie exemplaren. Opvallend, een nieuwe studie van Bert Blocken, hoogleraar aan de KU Leuven, wijst namelijk uit: het best volgezette fietsenrek kon in de tijdrit naar Comloux voor een tijdwinst van 3,6 seconden zorgen.

Lees er meer over op DEZE PAGINA.

Volledig scherm Het verschil tussen de volgwagens van VIngegard en Pogacar. © VTM

3. Bergaf aan 80 km/u

Na het eerste klimmetje volgt een afdaling met hier en daar een bocht. Pogacar kiest ervoor om te recupereren, terwijl Vingegaard blijft trappen alsof z’n leven ervan afhangt. Aan bijna 80 km/u blijft de Deen ook onbewogen in aerodynamische positie liggen. Ex-prof Simon Gerrans: “Pogacar spaart duidelijk energie, terwijl Vingegaard telkens snel weer zijn cadans zoekt na een bocht. Hij gebruikt de weg om de perfecte lijnen te rijden en op snelheid te blijven. Hij verliest ook nauwelijks zijn aerodynamische positie.”

4. Fietswissel

En dan het meest uitgesproken verschil tussen Vingegaard en Pogacar. De ene wisselde van fiets aan de voet van de Côte de Domancy de andere niet. Volgens verschillende bronnen weegt de tijdritfiets van UAE twee kilogram meer dan de gewone fiets. De keuze van Pogacar was dus verdedigbaar, ook al kostte het de Sloveen minstens tien seconden tijd. Johan Bruyneel: “Aan die wissel ligt het niet, Vingegaard was gewoon een categorie apart.”

5. Positie bergop

Direct gevolg van de fietswissel: Tadej Pogacar moet op de Domancy uit z’n tijdrithouding. Op de uitloper kan hij er op zijn gewone fiets ook niet meer in, dat terwijl Vingegaard zowel bergop als op de uitloper in zijn beugel blijft liggen. Thijs Zonneveld: “Hij vlóóg bergop en op de tussenstukken zat hij zo aerodynamisch dat zelfs Eddy Evenepoel er jaloers van zou zijn geworden. Vingegaard overklaste Pogacar.”

6. Mikpunten

Tot slot nog dit: zowel Pogacar als Vingegaard kregen naar het einde toe een mikpunt. De Sloveen kreeg de twee minuten voor hem gestarte Carlos Rodriguez in het vizier, terwijl Vingegaard dan weer Pogacar zelf in de verte zag rijden. Naderen op een iemand die eigenlijk geen rechtstreekse concurrent meer is, of op iemand die je grote rivaal is voor geel. Mentaal een wereld van verschil.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.