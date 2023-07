KIJK. Zit er een geurtje aan de kloof die de Yates-broers sloegen? “De motoren hebben een rol gespeeld”

Yves Lampaert, exact één jaar ‘the farmer’s son from Belgium’: “Het was zo ‘scone’ gezegd. Maar ik moet dringend weer winnen”

Eén jaar geleden. De wielerwereld en zeker de Vlaamse wordt volledig ingepakt door de - met tranen van ongeloof doordrenkte - zegespeech van Yves Lampaert (32) na de proloog in de Tour. Schattig, charmant, authentiek. Babbel met de enige echte ‘farmer’s son from Belgium’ over de landbouw, het vaderschap en die gloriedag in Kopenhagen: “Ik word er nog wekelijks aan herinnerd, maar liefst niet te veel, want het is de laatste koers die ik won”