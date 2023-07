KIJK. Zelfs op het podium denken ze aan Wout: Vingegaard en co. tonen tijdens festiviteiten nummer Van Aert

Van Twit­ter-theorieën tot waanzinni­ge aerodynami­sche waarden: zo heerst Jonas Vingegaard over de Tour

We waren nog niet uitgepraat over zijn demonstratie in de tijdrit of Jonas Vingegaard legde er in de koninginnenrit een nieuwe couche op. Hij beklom Col de la Loze meer dan een minuut sneller dan de rest van het peloton. Is Vingegaard een natuurwonder? Zijn suprematie ontleed.