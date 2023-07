KIJK. Wuyts verwacht na nieuw duel “grimmig spel” tussen Vingegaard en Pogacar: “Denk dat Jumbo geen val meer zal durven uitzetten”

Wuyts verwacht dat het koersbeeld vanaf nu weleens zou kunnen veranderen. “Het wordt volgens mij nu aftasten. Berg per berg”, klinkt het in bovenstaande video. “Ze gaan de ritten in de Alpen en de Jura geval per geval bekijken. À la carte. De Grand Colombier neigt bijvoorbeeld iets meer naar Vingegaard. In de rit met aankomst in Morzine verwacht ik dan weer dat ze iets meer aan elkaar gewaagd zullen zijn. En dan heb je ook die tijdrit met een colletje van vijf kilometer, wat ook weer in het voordeel van Vingegaard zou kunnen zijn.”