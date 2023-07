KIJK. Wout van Aert nog één keer over sprint van gisteren: “Als het iemand zoals Sagan was geweest, had Jasper ongetwijfeld een beuk gehad”

Straks weer sprinten in de Tour en na de veelbesproken spurt van gisteren is het opnieuw uitkijken naar Wout van Aert. “Wat ik vond van de woorden van Pogacar? Niets, ik zal antwoorden met de pedalen.”

Gisteren moest Wout van Aert in de veelbesproken sprint zijn benen stilhouden en bolde hij uiteindelijk als vijfde over de finish. “We hebben in de bus de beslissing afgewacht. Ik had er weinig mee te winnen als vijfde in de uitslag, maar we waren wel benieuwd. Ik denk dat het grootste euvel de finish zelf was, met die bocht erin.”

Onze landgenoot noemde het “een finish die we niet oké moeten vinden”. “Niemand wil zo’n aankomst, maar toch gebeurt het keer op keer. Het is voor de jury natuurlijk moeilijk om een beslissing te nemen, aangezien hun eigen finish niet reglementair was. Daarom is het resultaat wellicht hetzelfde gebleven.”

Toch leeft Van Aert met vertrouwen toe naar een mogelijke nieuwe sprint straks. “We hebben de sprint van gisteren een aantal keer herbekeken en we zagen dat ik toch aan het inlopen was op Jasper. Het had nipt kunnen zijn als de deur was opengebleven. Vandaag is het een andere finish, met een lange laatste rechte lijn. Dat zijn toch veiligere omstandigheden voor een sprint.”

“Jasper mocht blij zijn dat het ik was, die gisteren naast hem zat, want als het een sprinter zoals Sagan was geweest had hij ongetwijfeld een beuk gehad”, vertelde Van Aert nog bij Sporza. “En wat ik van de woorden van Pogacar vond (die zei dat Van Aert stopt met sprinten omdat hij de benen niet meer had, red.)? Euh, ik ga antwoorden met de pedalen.”

