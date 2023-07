KIJK. Wout van Aert, die nooit aan Mont Ventoux-scenario dacht: “We wilden de koers hard maken en dat is ook gelukt”

KIJK. Wout van Aert: “Geholpen door vooraan druk te zetten”

Wout van Aert won na een hele dag in de aanval de prijs voor de strijdlust. “We wilden de koers hard maken en dat is ook gelukt. Tiesj (Benoot, red.) en ik hadden gehoopt voorop te blijven om Jonas (Vingegaard, red.) nog te kunnen bijstaan, maar zowel Tiesj als ik zijn daar niet in geslaagd. Dat is jammer, maar we hebben onze concurrenten onder druk kunnen zetten. Ik voelde mij goed vandaag. Het was een prima situatie, maar Hindley en Ciccone zijn renners die je natuurlijk niet te veel speelruimte wilt geven. Ik probeerde er daarom van weg te rijden, maar mijn benen liepen vol op de slotklim.”

Van Aert heeft op geen enkel moment gedacht aan een Mont Ventoux-scenario. “Het is te vroeg in de Tour, te veel renners staan nog te kort in het klassement. Toen ik met Campenaerts en Pedersen op kop reed, wist ik dat we het niet gingen halen. UAE heeft heel de dag hard moeten rijden en dat speelde in de kaart van Jonas. Het is een eerste stap in de goede richting, maar met Hindley in het geel moeten we wel niet enkel nog naar Pogacar kijken.”