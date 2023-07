KIJK. "Wij vragen een ander engagement": Lotto-Dstny scherp voor opgevende Ewan die “psychologisch niet in goeie vorm was”

Ook Stéphane Heulot, de CEO van de ploeg, is scherp voor zijn kopman. “Psychologisch was Ewan niet in goeie vorm”, begint hij in onderstaande video. “Fysiek...dit is de Tour de France, hé. Ewan weet goed genoeg dat het hier zwaar is. Zijn Tour is een beetje naar het beeld van zijn seizoen en naar het beeld van zijn Tour van vorig jaar. Dat is jammer, want er is veel geïnvesteerd in hem. Een renner heeft in mijn ogen rechten, maar ook plichten. Hij wilde gisteren al opgeven, maar dan heeft De Buyst hem nog naar de aankomst kunnen brengen. We wilden Ewan echt Parijs zien halen, maar dat is dus niet gelukt. Een grote teleurstelling voor ons, want heel de ploeg heeft veel energie in hem gestoken. Wij vragen een ander engagement.”