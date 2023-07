KIJK. Vingegaard na ferme tik aan Pogacar: “Ik voelde me echt goed vandaag, maar Tadej zal me nog bestoken”

Een flinke tik deelde Jonas Vingegaard (26) uit in de Tour . Tadej Pogacar kon in de eerste Pyreneeënrit niet volgen. “Ik wist niet dat Tadej kwetsbaar was vandaag. Ik keek alleen naar mezelf”, aldus de Deen. Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann wijst er dan weer fijntjes op dat de etappe van morgen Vingegaard in principe nog beter moet liggen.

“Eerst en vooral wilden we één renner in de lange vlucht”, doet Vingegaard zijn relaas na de etappe. “Het waren er drie, dat was nog beter. De jongens deden het fantastisch vandaag. We moesten geen kopwerk doen in het peloton, wat goed was voor ons. Op de laatste klim (Marie Blanque, red.) voelde ik me goed. Ik zei Sep (Kuss, red.) dat hij naar voor moest rijden en tempo moest maken. Dat deed hij ook. Waarop ik aanviel.”

“Ik wist niet dat Pogacar kwetsbaar was vandaag. Ik keek alleen naar mezelf”, vervolgt de Deen. “Als ik me goed zou voelen, zou ik aanvallen. En ik voelde me ook goed. Wat ik wel weet is dat Tadej nooit opgeeft en dat hij me dus tot Parijs zal proberen te bestoken. Ik ben uiteraard wel superblij met de voorsprong van 53 seconden. It’s supernice. Maar we moeten ook kijken naar jongens als Jai Hindley.”

Volledig scherm Vingegaard © Photo News

Niermann: “Rit van morgen ligt Vingegaard nog beter”

“Het plan was om in de kopgroep te komen. Met Wout (van Aert), Tiesj (Benoot), Dylan (van Baarle) of Nathan (Van Hooydonck , red.)”, legt ploegleider Grischa Niermann uit. “Dat is gelukt. Daarnaast gaf Jonas ook aan dat hij zich goed voelde. Op de Marie Blanque hadden we afgesproken dat als het niet hard genoeg zou gaan, we zouden overnemen. Dat gebeurde. Jonas testte zich, hij deed het geweldig. Dit was een echt goeie dag voor ons. En een teamprestatie.”

Vingegaard heeft nu 53 seconden voorsprong op Pogacar in het algemene klassement. Niermann: “Ja, dat is zeker verrassend. We dachten dat deze rit Pogacar misschien beter zou liggen dan voor Vingegaard. Maar Jonas is gewoon in super goede vorm. Hij voelde dat hij er Tadej kon afrijden. Morgen volgt er een zwaardere Pyreneeënrit. En dat is een rit die Jonas in principe nog beter zou moeten liggen dan vandaag.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.