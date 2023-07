KIJK. Van Hooydonck laat zich onderzoeken nadat toeschouwer die selfie wil nemen massale val veroorzaakt

En opnieuw liep het mis. In het eerste deel van de vijftiende etappe van de Tour de France kwam het tot een massale valpartij in het peloton door toedoen van een supporter. Nathan Van Hooydonck was een belangrijk slachtoffer, hij liet zich na de rit onderzoeken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sepp Kuss, klimknecht van Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma, raakte de arm van de toeschouwer die een selfie wilde maken en ging tegen de grond. In het zog van de Amerikaan gingen nog heel wat renners tegen het asfalt. Onder hen onder anderen Nathan Van Hooydonck en Egan Bernal. Gele trui Jonas Vingegaard ontsnapte maar net aan een tuimelperte.

Op Twitter reageerde Richard Plugge, de grote baas van Jumbo-Visma, alvast woedend. “Mijn God”, schrijft de Nederlander. “In deze video (zie onder, red.) is heel duidelijk wat er aan de hand is. Wat doe je daar in hemelsnaam? Je slaat gewoon enkele renners van hun fiets. Blijf thuis als je geen respect hebt voor de renners”.

Elke renner die tegen de grond ging, kon verder rijden. Van Hooydonck had wel duidelijk pijn en het shirt van onze landgenoot was ook helemaal kapot. Hij stapte na de rit mankend de bus op en liet nadien röntgenfoto’s nemen in de daarvoor aangewezen truck van de organisatie. Het is afwachten of er schade is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘t Is niet de eerste keer in deze Tour dat de renners vallen door het publiek. Onze landgenoot Steff Cras moest zelfs opgeven nadat hij in de achtste etappe tegen de vlakte ging door een onoplettende toeschouwer. “Ik vergeef het die toeschouwer nog altijd niet. Hij heeft zelf nog nergens zijn verontschuldigingen aangeboden”, zei de renner van Total-Energies eerder deze week.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.