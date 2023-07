KIJK. Van Gils gooit hoge ogen bergop en Pogacar opnieuw te sterk voor Vingegaard: de momenten van rit 13

KIJK. “Nog zeker niet vergeven, ik wacht zelfs nog op excuses”: pechvogel Steff Cras heeft noodgedwon­gen Tour-opgave nog niet verteerd

Steff Cras (27) heeft zijn opgave in de Tour nog niet verteerd. Een onoplettende toeschouwer bracht hem ten val in de achtste etappe. Meteen na afloop haalde de renner van Total-Energies stevig uit op Twitter. Een week later is zijn ongenoegen nog steeds groot. “Ik heb het die toeschouwer nog zeker niet vergeven, ik wacht zelfs nog op excuses.”