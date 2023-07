KIJK. Van de reactie op de akelige val van Benito tot de hoge ambities voor geel: achter de schermen bij AG Insurance-Soudal-Quick.Step

ANALYSE NA AANKOMST. “Vingegaard bleef als een bange wezel zitten”: Michel Wuyts ziet gerechtig­heid geschieden met ritzege Pogacar

Jonas Vingegaard rijdt morgen in het geel Parijs binnen, maar onze analist Michel Wuyts vindt dat de Deen wel de handschoen had mogen opnemen in de voorlaatste rit tegen Tadej Pogacar. “Ik vind het een gemiste kans. Hij had zich een nog groter kampioen kunnen tonen en het fantastische werkstuk dat deze Tour is helemaal kunnen afmaken.”