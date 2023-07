KIJK. Van Aert verbijt teleurstelling in schaduw van de ploegbus na derde plaats: “Ik was de snelste”

Wie doet Philipsen nog wat? Concurren­tie kan groene ambities stilaan helemaal opbergen

En dat is drie! Met overschot, deze keer. Wat zich ook vertaalt in het puntenklassement. De Tour is amper zeven dagen ver en nú al lijken Jasper Philipsens concurrenten uitgeteld in de touwen te hangen. 215 (!) punten telt onze landgenoot al. Bij leven en welzijn is dat groen in Parijs straks gewoon voor hém. Toch? Of komt één van de volgende sprintbommen alsnog tot ontploffing?