KIJK. Tour herdenkt Poulidor aan graf, ook dochter Corinne en Van der Poels vriendin Roxanne aanwezig

KIJK. Poulidor wordt herdacht aan zijn graf

Voor Mathieu van der Poel wordt de negende rit in deze Tour net iets specialer dan alle anderen. Het is namelijk een hommage aan zijn in 2019 overleden grootvader, Raymond Poulidor. Starten doen de renners in zijn thuishaven Saint-Léonard-de-Noblat, de aankomst ligt op Puy de Dôme, waar ‘Poupou’ in 1964 een heroïsch duel met Jacques Anquetil uitvocht.

“Twee jaar geleden (toen hij z'n eerste Tourrit won, red.) was het heel emotioneel, maar nu kijk ik er blij op terug”, aldus Van der Poel. “Het is meer een leuk gevoel dan verdriet. Ik denk dat het voor mijn moeder specialer is dan voor mij. Zij is hier opgegroeid, ik kwam enkel op vakantie in mijn jeugd.”

Ook voor vader Adrie is het emotioneel. “Het maakt zeker iets los. Het zou maar raar zijn, mocht het me niet raken. Ik denk dat hij trots geweest zou zijn. Volgens mij zal Corinne het heel moeilijk hebben.”

Vanaf het duidelijk werd dat de Tour zou terugkeren naar Puy de Dôme, was er voor mij maar één start­plaats mogelijk: hier Tourbaas Christian Prudhomme

Corinne, dat is Corinne Poulidor. Dochter van ‘Poupou’, echtgenote van Adrie van der Poel en moeder van David en Mathieu van der Poel. Samen met Roxanne Bertels, de vriendin van die laatste, was ze vanmorgen aanwezig bij de herdenking van Poulidor aan zijn graf in Saint-Léonard-de-Noblat. Ze keken geëmotioneerd toe hoe Tourbaas Christian Prudhomme bloemen neerlegde.

“Raymond Poulidor heeft mij de liefde voor de Tour laten ontdekken", vertelt Prudhomme. “In de zomers van 1962 en 1966 was Frankrijk helemaal in de ban van hem. In 2019 zag ik hem nog op de Champs-Elysées in Parijs. Toen kon ik me niet inbeelden dat hij er een paar maanden later niet meer zou zijn. Hij leek onverwoestbaar, sterk en hij glimlachte altijd. Vanaf het duidelijk werd dat de Tour zou terugkeren naar Puy de Dôme, was er voor mij maar één startplaats mogelijk: hier.”

