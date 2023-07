KIJK. Terwijl ritwinnaar interview geeft op tv, slaat jongetje vlak achter hem mooie slag

Het is één van de meest gegeerde hebbedingetjes voor (jonge) wielerfans: de bidons van de renners in het peloton. Het is in de Tour de France niet anders. Afgelopen woensdag dook er na afloop van de rit in Moulins een wel heel verwoede verzamelaar op. Een jonge supporter stond, in de achtergrond van een televisie-interview met Pello Bilbao, die dinsdag de etappe naar Issoire won, de renners op te wachten en hoopte duidelijk vurig op een bidon.