KIJK. Tegenstrijdige belangen Van Aert en Vingegaard kwamen ook vorig jaar al bovendrijven: “Ik hoop dat Wout inziet dat geel het hoofddoel is”

De hele wielerwereld lijkt wel in de ban van de tegenstrijdige ambities van Wout van Aert en Jonas Vingegaard , die in San Sebastian aan de oppervlakte kwamen. Toch is het conflict der belangen tussen de twee niet nieuw: tijdens de Tour van vorig jaar kwam het issue al eens bovendrijven. Slaagt Jumbo-Visma er ook nu in om het evenwicht te vinden?

KIJK. Van Aert knalt weg op de Cap Blanc-Nez, Vingegaard mist net de aansluiting

Flashback naar 5 juli 2022. Tijdens de vierde rit van de Tour van vorig jaar pleegt Jumbo-Visma in de finale een geweldige coup op de Cap Blanc-Nez. Benoot en Van Hooydonck effenen het pad voor kopmannen Roglic, Van Aert en Vingegaard. Vlak voor de top trekt Van Aert - in het geel - nog eens stevig door. Van Roglic is geen spoor meer, maar Vingegaard volgt wél op enkele meters van Van Aert. In het gezelschap van Adam Yates, maar grote concurrent Pogacar is nergens te zien - de Deen kan dus een zaakje doen.

Maar Van Aert is zo sterk en na drie tweede plaatsen op rij gebrand op een ritzege dat hij niet achterom kijkt en alleen doorstoomt richting Calais. Onze landgenoot rondt het fantastische nummer af, Vingegaard waait terug en finisht in de achtervolgende groep in het gezelschap van Pogacar. Dan toch geen tijdswinst. Aan de finish lijkt er geen vuiltje aan de lucht - Vingegaard feliciteert z'n ploegmaat met een innige omhelzing.

Uiteindelijk zou het dan ook geen invloed hebben op de einduitslag - Vingegaard wint die Tour overtuigend voor Pogacar -, maar uit de Netflix-serie over de Tour van 2022 blijkt dat Vingegaard toch niet helemaal tevreden was met de actie van Van Aert. “Ik was gefrustreerd omdat ik heel graag in het wiel van Wout had willen zitten. Als hij twee seconden op me had gewacht, had dat het verschil kunnen maken. Natuurlijk is het jammer dat we niet wat seconden op Pogacar pakken. Ik hoop dat Wout inziet dat de gele trui het hoofddoel is.”

Slap koord

Bijna een jaar later wordt opnieuw duidelijk hoe slap het koord is waar Jumbo-Visma op probeert te balanceren. Van Aert wil graag etappes winnen, terwijl Vingegaard enkel bezig is met dat ene doel - geel in Parijs. “We hebben verschillende doelen”, zei Vingegaard gisteren letterlijk. “Ik moet me focussen op het klassement.”

En dus is de Deen niet happig om in een finale risico’s te nemen en werk op te knappen voor Van Aert. Vanuit zijn standpunt begrijpelijk - tenslotte gaat het over de uittredende Tourwinnaar -, maar voor Van Aert maakt het mogelijk wel het verschil tussen winst en verlies.

Gezien de onschatbare waarde van Van Aert in het (Tour)collectief wordt het voor Jumbo-Visma dan ook een belangrijke opdracht om de tegenstrijdige belangen van de twee kopmannen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Vorig jaar heeft geleerd dat veel winnen daarvoor de beste methode is. En liefst zo snel mogelijk.

