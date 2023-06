KIJK. Specialisten neigen eerder naar klimmers op Côte de Pike, ondanks toptijd Van Aert: “Het wordt niet simpel om te overleven voor Wout en Mathieu”

Een pittige finale, met drie beklimmingen in de laatste 45 kilometer en een Baskische ‘Muur van Hoei’ als uitsmijter. De openingsrit van de Tour belooft meteen vuurwerk. Wie past dit schoentje het best? Inspanningsfysioloog Jan Boone en Greg Van Avermaet paren wetenschappelijke kennis aan koerswijsheid en schatten in. “Ik denk eerder aan de klimmerstypes dan aan Van Aert en Van der Poel .” Toch zette onze landgenoot vandaag de toptijd neer tijdens de verkenning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Van Aert knalt de Côte de Pike op

Efectos electrizantes. Opwindende effecten, zal de inleidende Bilbao-etappe volgens ‘El Diario Vasco’ creëren. 182 kilometer, 3.400 meter hoogteverschil. Op papier vijf hellingen, als dusdanig benoemd. In de praktijk: continu op en neer, geen centimeter vlak. Vintage Baskenland. Met het échte venijn in de staart: Morga (3,9 km, 4,1% gemiddeld), Vivero (4,2 km, 7,3% gemiddeld), Pike Bidea (2 km, 10% gemiddeld). Die laatste, in tegenstelling tot de Vivero een helling met weinig recente koersgeschiedenis (enkel in Circuito Getxo), loopt in de ultieme 500 meter op tot 15,6%. De laatste tien kilometer gaan in dalende lijn, finishen doen we dan weer aan 4,6%.

Volledig scherm Het profiel van de openingsetappe in de Tour. © Tour de France

Geknipt voor? “De vraag is eenvoudig, het antwoord minder”, lacht inspanningsfysioloog Jan Boone (UGent). “Als ik die profielen bekijk, denk ik dat gewicht op de steilste passages een rol gaat spelen. De Pike is een XL-versie van de Muur van Hoei. Dus trek ik spontaan de parallel met de Waalse Pijl en de lichtere klimmerstypes. Pogacar, Adam Yates, eerder dan Van Aert en Van der Poel.”

Greg Van Avermaet, die in zijn topjaren raad wist met dit soort finales, beaamt. En noemt ook Bilbao, Gaudu, Pidcock, Vingegaard himself. “Voor Wout en Mathieu, en bij uitbreiding iedereen boven de 75 kilo, wordt het niet simpel overleven op die snel opeenvolgende bultjes. Het zijn natuurlijk geen pannenkoeken. En in zo’n eerste rit, waarin je nog veel jus in de benen hebt en kan compenseren met frisheid en kracht, lukt het misschien net iets vlotter. Maar toch: je voelt de twijfel.”

KIJK. Dit is de Côte de Pike, eerste scherprechter in de Tour

Piekwattages

“Limiet”, vindt Van der Poel het inderdaad. “Het wordt zwaar om de punchers te volgen. Ik heb een topdag nodig.” Van Aert gebruikt het woord “tricky”. “Wellicht te kort voor pure klimmers, maar lang en steil genoeg voor renners als ik”, noemt hij de Baskische hellingen.

Boone ziet de klassementstenoren initiatief nemen en het verschil proberen maken. Krijgen we meteen een duel Pogacar-Vingegaard? En wie van de twee haalt het dan? “Het gaat om piekwattages bij kliminspanningen van 5 à 10 minuten. Waar een Pogacar-in-topvorm - is hij dat nu al? - in principe meer in excelleert dan Vingegaard, die op zijn beurt in het voordeel is bij efforts van 20 à 30 minuten.” Vingegaard: “Maar ik heb inmiddels ook getraind op die kortere inspanningen. En ben er beter in geworden.” Dat belooft.

Volledig scherm © BELGA

Eén grote, belangrijke nuance echter. De aankomst ligt níet op de top van de Pike, wel in het dal na een afzink van tien kilometer. Laat dát Van Aert en Van der Poel nu net perspectieven bieden. “Ze halen een hoog wattage per kilogram lichaamsgewicht”, weet Boone. “Wat hen, afhankelijk uiteraard van hoe fel Pogacar en co. tekeergaan, in staat moet kunnen stellen om bergop aan te klampen of met niet teveel achterstand boven te komen en in de afdaling opnieuw aan te pikken. Slagen ze daarin, dan maken ze wél kans op ritwinst.”

Want de hellende laatste 500 meter zijn de twee op het lijf geschreven, beseft ook Van Avermaet. “Niemand zo explosief als zij. Als ze daar aanzetten, moet de concurrentie plooien.”

Nog dit: de bonificatieseconden boven op de Pike werden door ASO geschrapt, wat het risico vermijdt dat de ritwinnaar níet de geletruidrager wordt.

Van Aert zet toptijd op Strava neer Te lastig of net te doen voor Van Aert en Van der Poel, we zullen het pas morgen écht weten. Feit is wel dat onze landgenoot vandaag tijdens de verkenning op de Côte de Pike de snelste tijd ooit heeft neergezet, de zogenoemde ‘KOM’. Van Aert was maar liefst dertien seconden sneller dan Gonzalo Serrano tijdens het Circuito de Getxo in 2020. Kanttekening: renners als Van der Poel en Vingegaard, die vandaag ook niet traag naar boven reden, postten hun tijd niet op Strava. Maar Van Aert is toch mooi ‘koning voor één dag’, zoals hij het zelf omschrijft op Strava. Volledig scherm © Strava

KIJK. Stijn Vlaeminck op de Côte de Pike: “Hier gaan lijken uit de kast vallen”

LEES OOK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.