KIJK. Schuldbewuste fotograaf doet verhaal na incident met Pogacar: “Het was kiezen: mensen verwonden of de inspanning breken”

Met de top van de Joux Plane in zicht versnelde Tadej Pogacar gisteren. In eerste instantie om de belangrijke bonificatieseconden bovenop de klim mee te graaien en als het even kon ook Jonas Vingegaard voor een tweede keer te lossen. Alleen werd de Sloveen gehinderd door twee motards en moest hij zijn aanval staken.

Eén van de betrokkenen bij het incident was Bernard Papon, fotograaf van L’Equipe. Hij steekt de hand in eigen boezem. “Het publiek stond zo dicht dat er op dat moment een keuze moest worden gemaakt: de inspanning van de renner breken of het publiek inrijden en mensen verwonden. Ik ga het onverdedigbare niet verdedigen: we zouden ons niet in dit soort situaties mogen bevinden. Ik had mijn chauffeur moeten vragen om sneller en eerder weg te rijden. De volgende keer neem ik geen foto en vraag ik om de motor sneller te laten rijden, jammer dan. Alles is gepland vanuit het oogpunt van de reglementen voor deze situatie. We hebben een fout gemaakt: het spijt me heel erg voor Tadej Pogacar en voor de show.”