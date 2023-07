KIJK. Sabotage onderweg: meerdere renners tonen na finish grote nagels in banden - Pidcock sprint ondanks leegloper nog naar vierde plaats

Onwaarschijnlijke beelden na de afloop van de tweede rit in de Tour , waar onder meer Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) getuigt van mensen die nagels strooiden over de weg in San Sebastian. In een video die hij deelt op Twitter toont hij hoe er meerdere nagels in z’n wiel zitten. Ook Pidcock vertelde achteraf dat hij moest sprinten met een leegloper. De Brit eindigde nog vierde.

Veel pech in de finale van de razendspannende tweede Tourrit, waar Victor Lafay met een late aanval voor het sterk uitgedunde peloton bleef. Zo kampte Jonas Vingegaard net voor de voet van de Jaizkibel met een leegloper. Ook Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) bleef niet gespaard van pech, doordat hij in een hoop nagels reed die door onbekenden op de weg gestrooid werden. Net na de finish toonde de Fransman de vele nagels, die zich in zijn voorwiel gepenetreerd hadden, en hij deelde de beelden via Twitter.

“Bedankt voor dit soort menselijk geknoei”, haalde hij gefrustreerd uit. “Ik denk niet dat ik de enige was die een lekke band opliep in de finale.” De 30-jarige ontsnappingskoning begrijpt niet wie het in zijn hoofd haalt om de renners in zo een gevaarlijke situatie te brengen. “Jullie zouden moeten weten dat je kunt vallen en echt gewond kunt raken met deze streken, stelletje idioten”, eindigde Calmejane in zijn bericht.

Volledig scherm © Twitter

Calmejane bleek inderdaad niet de enige renner te zijn met nagels in de banden. Tom Pidcock vertelde achteraf dat hij een leegloper had in volle finale, maar ondanks wat controleverlies toch naar de finish kon rijden. Ineos Grenadiers gebruikt tubeless banden, waardoor de band trager leegliep.

Achteraf regende het van quasi dezelfde verhalen. Onder andere Oliver Naesen reageerde meteen op het bericht van de Calmejane: “Ik ook”, schreef de Belg in het Frans. Ook Jonas Rickaert postte een foto op Twitter.

Volledig scherm © Twitter

