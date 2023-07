KIJK. Ploegleider noemt incident met motards "onaanvaardbaar", gedupeerde Pogacar zelf is opvallend mild

Bedenkelijke toestanden in de Tour de France . Met de top van de Col de Joux Plane in zicht demareerde Tadej Pogacar , in eerste instantie om de belangrijke bonificatieseconden bovenop de klim mee te graaien, en als het even kon ook Jonas Vingegaard voor een tweede keer te lossen. Alleen werd de Sloveen gehinderd door twee motards en moest hij zijn aanval staken. Achteraf reageerde hij opmerkelijk mild. “Het is wat het is. Het zal niets veranderen aan de stand in Parijs.”

KIJK. Motards houden Pogacar tegen

Nadat Vingegaard bij Pogacar was komen aansluiten op de Col de Joux Plane, lag de focus bij de Sloveen in eerste instantie op de drie bonificatieseconden die bovenop de klim te verdienen waren. En als het even meezat wilde de Deen nu wél definitief kraken.

Op 500 meter van de top plaatste Pogi zijn versnelling. Alleen werd die snel in de kiem gesmoord door twee motards die verrast waren en niet tijdig uit de voeten konden. Pogacar kon geen kant op en moest zijn aanval noodgedwongen staken. Het was Vingegaard die even later met de boni’s ging lopen.

Pogacar: “Het zal stand in Parijs niet beïnvloeden”

“Dat ik na zo een zware klim uiteindelijk niet kon sprinten. Het is zonde”, zei Pogacar na de finish in een korte reactie. “Het incident kroop in de benen, waardoor ik niet meer voor die bonificatieseconden kon strijden. Maar het is wat het is. Ik denk niet dat het iets gaat veranderen aan het eindklassement in Parijs.”

Matxin’ Fernández, ploegleider bij UAE, reageerde eveneens. “Het was een goede aanval van Pogacar op enkele honderden meters van de top. Maar dan stopten die motoren die versnelling. Ik weet niet wat we moeten doen om dat te vermijden. Maar het is onacceptabel. Volgens mij is het niet echt het probleem van motoren, maar wel van het publiek die geen respect toont voor de renners. In tijdritten moet de wagen, volgens de nieuwe regels, 25 meter achter de renner blijven. Maar voor motoren is een afstand van twee meter perfect.”

Tweede incident

Ook wat later speelden de motoren een bedenkelijke rol wanneer Carlos Rodríguez en Adam Yates aansloten bij de kop van de koers. Twee motoren reden achter Pogacar en Vingegaard, waardoor Rodríguez en Yates er zich letterlijk voorbij moesten manoeuvreren. Gevaarlijk. Ook hier is het laatste woord allerminst over gezegd.

