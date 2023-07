KIJK. Ploegleider Christoph Roodhooft moet even naar woorden zoeken na vierde van Philipsen: “Moeten onszelf in de wang knijpen”

Dat het van Tom Steels geleden is dat een Belgische renner vier ritten in de Tour won. “Speciaal, zelfs in het algemeen", zegt Christoph Roodhooft. “Jasper is de Tour begonnen zoals hij hem vorig jaar geëindigd is. Vorig jaar ging het mis in de eerste twee weken van de Tour met de ploeg. Jasper heeft het elan van de laatste week van vorig jaar doorgetrokken. Hij is in hoogvorm en bewijst dat hij in deze Tour veruit de rapste is.”