KIJK. Philipsen: “Ik wist niet dat Mathieu dat nog in de tank had” - Roodhooft: “De sprint die Van der Poel rijdt, is de sprint waar je ook mee kunt winnen”

Nieuwe triomf voor Jasper Philipsen in de Tour . Onze landgenoot won op het autocircuit in Nogano zijn tweede rit. “Blij dat we ondanks de valpartijen en de hectiek toch ons ding konden doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik dacht dat de slotkilometer op een circuit niet zo hectisch zou zijn als op een gewone weg, maar dat bleek niet het geval”, viel Jasper Philipsen meteen met de deur in huis. “Het was echt enorm gevaarlijk en hectisch, rondom mij hoorde ik verschillende renners vallen. Fabio Jakobsen onder anderen, dat was minder leuk.”

“In het slot van de rit waren veel bochten, waar de snelheid enorm hoog lag. Het was best technisch. Gelukkig zijn onze banden tegenwoordig van een heel goeie kwaliteit, want anders zouden we aan die hoge snelheid wegslippen.”

“De verklaring voor die valpartijen? Er werd vandaag rustig gereden, iedereen zat dus nog fris voor de finale. Logisch dan dat veel renners all-in gaan voor de ritzege. Iedereen kon dus de limiet opzoeken en dan zijn de foutenmarges klein.”

“Door de chaos geraakte ik ook al mijn ploegmaten kwijt in het slot, maar in de laatste rechte lijn zag ik plots Mathieu terug en die loodste mij op een fantastische manier naar voor. Ik wist niet dat hij dat nog in de tank had. Ik moest de sprint van redelijk ver aanzetten en op het einde voelde ik mijn benen in kramp schieten.”

“Caleb Ewan kwam ook nog heel dicht, maar gelukkig kwam de streep net op tijd”, zegt Philipsen, die nu ook comfortabel leider is in het puntenklassement. “De groene trui is een doel, maar we zijn nog maar vier etappes ver. Er komt eerst nog veel op ons af. Te beginnen met de Pyreneeën van woensdag en donderdag.”

Volledig scherm © BELGA

KIJK. Van der Poel: “We zaten even gevangen”

Alweer een perfecte lead-out. Mathieu van der Poel rolde voor de tweede dag op rij de rode loper uit voor Jasper Philipsen in de massasprint. “Het klikt goed tussen Jasper en mij”, zei Van der Poel achteraf. “Al zaten we wel lang wat gevangen tegen de kant. Ik heb geprobeerd om ruimte aan de linkerkant te creëren en om Jasper vervolgens goed af te zetten.”

Iets wat dus perfect lukte. “De druk is er na de eerste ritzege af en dan voel je dat alles vlotter loopt. Een glaasje champagne? (lacht) Ik drink niet tijdens de Tour. Dat zal voor het personeel zijn.”

Morgen duikt het peloton de Pyreneeën in. Iets waar Van der Poel toch wel naar uitkijkt. “Dan zit ik eens niet in het gewring, kan ik rijden zonder stress. Ik zal proberen om zo goed mogelijk binnen te komen, zodat ik kan focussen op de ritten nadien.”

Ploegleider Christoph Roodhooft: “Hier bleek pas écht de meerwaarde van Van der Poel”

“Ze zaten wat ver, maar vandaag hebben we echt gezien wat de meerwaarde is van Mathieu van der Poel. Ik denk niet dat het, zonder hem in die rol, had gekund. Het doet natuurlijk niets af van de verdienste van Jasper, want hij volgt hem op een heel sublieme manier. Maar de sprint die Van der Poel rijdt, is de sprint waar je ook mee kunt winnen. Hij deed méér dan zijn duit in het zakje.”

“Wat het verschil is met een paar jaar geleden? Het is gewoon een evolutie. We werken aan dat sprintproject, proberen dat constant te verbeteren, er automatismen in te brengen. We bouwen hé, aan die ploeg. Meer is het eigenlijk niet. De kwaliteit om dat te doen is er natuurlijk wel.”

“Ook in het voorjaar was het Jaspers doel om aanwezig te zijn in de koers. Met de ploeg. Om proberen het initiatief te nemen, zonder schroom en zonder vrees. Ik denk dat dat belangrijk is. Ondanks alle andere dingen die nodig zijn in het moderne wielrennen, moet je ook zelfvertrouwen hebben en durven verliezen om te kunnen winnen.”

“Vandaag won hij met veel overtuiging. Ook al was het nipt op de streep. Het zal niet elke keer zijn met een fiets voorsprong, op dit niveau. De concurrentie is natuurlijk ook wakker. Je moet Caleb Ewan niet zeggen in welke buurt hij moet zitten. Dat is heel simpel. De kleinste fout zal voldoende zijn om niet te winnen.”

Volledig scherm Christoph Roodhooft. © Photo News

Meer lezen over de Ronde van Frankrijk? Bekijk hier alle uitslagen en klassementen. En op deze pagina vindt u al het Tour de France-nieuws, en alles wat u wil weten over hoofdpersonages als Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Vingegaard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.