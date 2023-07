KIJK. Ook de cijfers spreken boekdelen: zo vernietigend ging Vingegaard tekeer op de Col de Marie Blanque

In de afdaling werd zijn achterstand op Vingegaard alleen maar groter. Terwijl Vingegaard vroege vluchters Ciccone, Buchmann en Gall opraapte, zag Pogacar zijn achterstand richting de minuut groeien. Op ritwinnaar Hindley geeft hij uiteindelijk meer dan anderhalve minuut prijs, op zijn grootste concurrent Vingegaard 1'04". Daarmee hebben de Deen en Jumbo-Visma al in de eerste echte bergrit Pogacar een gigantische klap uitgedeeld.

Indrukwekkende cijfers

Ook in 2020 stond er een etappe van Pau naar Laruns op het programma. Het was de allereerste ritoverwinning van Pogacar in de Tour. Pogacar en Roglic beklommen drie jaar geleden de Col de Marie Blanque in een tijd van 22'27". Vingegaard was vandaag maar liefst 92 seconden sneller dan het Sloveense duo.