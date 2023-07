KIJK. Ondanks discussie achteraf: Jasper Philipsen wint eerste massasprint in de Tour, Van Aert schudt het hoofd

Gouden Tour Van Pogacar over Pidcock tot Stuyven: de Gouden Tour-ploeg van voormalig profrenner Jurgen Van den Broeck

Hét hoogtepunt uit de carrière van Jurgen Van den Broeck was een derde plaats in de Ronde van Frankrijk van 2010. De voormalige profrenner is dus de geknipte man om een Gouden Tour-ploeg samen te stellen. Ben jij het eens met de intussen 40-jarige Van den Broeck of denk je er helemaal anders over? Bewijs dat je de grootste kenner bent en maak kans op 7.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.