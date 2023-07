KIJK. “Nog zeker niet vergeven, ik wacht zelfs nog op excuses”: pechvogel Steff Cras heeft noodgedwongen Tour-opgave nog niet verteerd

Een week later is zijn woede nog niet bekoeld. “Ik vergeef het die toeschouwer nog altijd niet. Hij heeft zelf nog nergens zijn verontschuldigingen aangeboden. Ik kon hem ook op geen enkele manier identificeren. Het zal een eeuwige vraag blijven. Misschien was het de eerste keer dat hij naar koers kwam kijken. Zijn foto was alleszins belangrijker dan de veiligheid van de renners.”

Onderzoeken brachten geen breuken aan het licht bij Cras. “Ik ben momenteel thuis en heb het mentaal toch wat zwaar. Dinsdag had ik nog een check-up in het ziekenhuis van Herentals. Zware blessures zijn er voorlopig niet, maar er zit wel heel wat vocht in mijn knie. Het is wonden likken en de focus verleggen. Ik had wel liever iets gebroken, want nu heb ik bijzonder veel pijn door alle kneuzingen en schaafwonden. Veel zekerheid heb ik niet. Bij een breuk weet je wel hoe lang je out zal zijn en dat zorgt voor meer rust in het hoofd.”