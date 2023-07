KIJK. Met Wout ben je nooit klaar: met deze indrukwekkende terugkeer liet Van Aert de mannetjes van Pogacar serieus opschrikken

Een straffe heropstanding in de Tour . Al was het maar voor even. Op de Col de Joux Plane zette Wout van Aert (28) zich na al zijn beukwerk op zo’n 23 kilometer van de streep aan de kant. Taak vervuld, zou je denken, maar al snel vond Van Aert toch nog een vleugje kracht om weer de oversteek naar voor te maken én nog één keer fors door te trekken. En belangrijker: Rafal Majka - de ploegmaat van Pogacar schrok zich haast een hoedje - de vernieling in te rijden.

KIJK. Van Aert lost, komt terug en zorgt ervoor dat Majka kraakt

Wat zagen we gisteren weer een erg straf klimmende Wout van Aert. Een hele dag had Jumbo-Visma de touwtjes in handen. Met ‘WvA’ dus als een belangrijke schakel. Het tempo hoog houden. Pogacar en zijn UAE-mannetjes moe maken en als het even kon overboord gooien. Dat was de opzet van de gele brigade in de moordende rit.

En we weten intussen hoe sterk Van Aert klimt. Maar wat hij op een bepaald moment klaarspeelde op de Joux Plane laat wel wat monden openvallen. Een combinatie van karakter en een stel wondergoeie benen.

Al een hele poos zat Van Aert te beuken aan kop van de favorietengroep. Niet vreemd dus dat hij zich op 22,8 kilometer van de streep, met nog bijna elf kilometer te klimmen, aan kant zette. Job done. Althans. Dat zou u denken. Want wie verscheen een kilometer later aan het front? Jawel. Van Aert. Rafał Majka, ploegmaat van Pogacar die zich inmiddels op kop had gezet, schrok zich haast een hoedje. “Hij, alweer”, zag je de Pool denken.

En er was meer, want diezelfde Majka moest door de nieuwe kopbeurt van Wout lossen. En zo was de remonte van Van Aert niet voor niets geweest: Pogacar was een pionnetje kwijt en kon enkel nog rekenen op Adam Yates.

“We wilden de etappe zwaar maken en dat is ons ook gelukt”, sprak Van Aert achteraf bij Sporza. “Op de Col de Joux Plane wist ik dat Majka mij en Kelderman wou lossen. Ik had het even moeilijk, maar gelukkig kon ik toch nog mijn duit in het zakje doen. En doordat ik kon terugkeren werd het ook een mentaal spelletje.”

