KIJK LIVE. Michel Wuyts verwacht spektakel in nieuwe bergetappe: “Hindley is niet meer dan een tussenpaus”

Na de spectaculaire eerste bergrit blijft het Tourpeloton kamperen in de Pyreneeën. De renners moeten in de zesde rit over de Col d’Aspin en de Tourmalet. De aankomst ligt voor het eerst in de Tour bergop in Cauterets. Diept Jonas Vingegaard zijn kloof op Tadej Pogacar uit of slaat de Sloveen terug? Volg alles op de voet in onze liveblog!