KIJK LIVE. Jan Bakelants blikt terug op eerste Tourweek: het steekspel tussen Pogacar en Vingegaard, de sprints van Philipsen en wat met Van Aert?

“Jammer dat er weer commotie rond gemaakt wordt”: Philipsen bijt van zich af na klacht Intermar­ché-Cir­cus-Wan­ty en Astana

De sprints van Jasper Philipsen (25) in de Tour blijven voor discussies zorgen. Na zijn derde ritzege dienden Intermarché-Circus-Wanty én Astana een klacht in na een manoeuvre richting Biniam Girmay (23), maar de jury oordeelde dat die niet gegrond was. Beide ploegen uitten daarom fors hun ongenoegen. “Jasper wint voor de derde keer, maar gaat voor de derde keer in de fout.” Philipsen zelf beet van zich af in ‘Vive le Vélo’. “Zo is sprinten.”