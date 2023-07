KIJK LIVE. “Atypisch de Tour dat we zo snel in het hooggebergte zitten”: slaan aanvallers hun slag of roeren klassementsmannen zich weer?

INTERVIEW. Op zoek naar de mens achter de Tourfavo­riet: “Het is veel lastiger om Wout van Aert te zijn dan Jonas Vingegaard”

Hij is zuiniger met woorden dan met wattages. Maar in zijn thuisdorp, tussen velden en vissersboten, laat Jonas Vingegaard (26) voor één keer dieper in zijn hart kijken. Nu weten we dat de grote favoriet voor de Tour huilt bij films, dat hij zichzelf een luilak vindt en dat hij niks te zeggen heeft over de kleren die hij draagt. Maar zijn concurrenten in de Tour zetten zich toch maar beter schrap voor ‘Fnuggi’: “Ik vind het leuk om anderen te doen afzien.”