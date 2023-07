KIJK LIVE. Allan Peiper over zijn protégé Tadej Pogacar: "Hij heeft geleerd uit z'n fouten. Ik twijfel er niet aan dat hij de Tour wint”

Het is stilaan ‘money time’ in de Tour. Vooraleer het peloton de Alpen in trekt, wacht in het Jura-gebergte nog een rit met aankomst op de Col du Grand Colombier. Tadej Pogacar won er al eens in de Tour van 2020, deelt hij vandaag een nieuw tikje uit aan Jonas Vingegaard? Of slaat de Deen op zijn beurt terug? In bovenstaande HLN LIVE spreken we met Allan Peiper, voormalig ploegleider van Pogacar en nog steeds een goede vriend. Volg alle actie een hele dag bij HLN!