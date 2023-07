KIJK. Jumbo-Visma, met weergaloze Van Aert, controleert oppermachtig in moordetappe: “Maar voor één seconde spring ik geen gat in de lucht”

Wat een spektakel! Vingegaard en Pogacar zorgden voor vuurwerk op de flanken van de Col de Joux Plane. In de aanloop naar die beklimming maakte Jumbo-Visma ook al indruk met een oppermachtige controle. Laporte reed uren op kop en ook Wout van Aert steeg opnieuw boven zichzelf uit. Hij loste, kwam terug en gaf er opnieuw een flinke ruk aan op bijzonder steile stroken. “Ik had het even moeilijk, maar gelukkig kon ik toch nog mijn duit in het zakje doen.”

KIJK. Wout van Aert maakt indruk bergop

We keren even terug naar etappe dertien. Jumbo-Visma speelt op de Grand Colombier Kelderman, Van Baarle en Kuss in dienst van Vingegaard uit. Van Aert en Benoot kwamen niet in het stuk voor. Gele trui Vingegaard koos steevast voor het wiel van Pogacar. Kuss en Van Baarle bleven achter hem.

Van Baarle achteraf: “We moesten niet per se met zijn zevenen bij Jonas zitten.” In tegendeel, vond ook Kuss. “Op een beklimming als deze had Jonas het zelfs alleen kunnen redden mocht dat echt nodig zijn geweest.”

Of waren ze iets van plan in de eerste échte Alpenrit? Zo leek het wel. Al vrij snel in de etappe voerde Jumbo-Visma het peloton aan, in eerste instantie onder leiding van Laporte. De vluchters kregen amper voorsprong. De gele trein bleef het tempo maar opvoeren. Een machtsvertoon van jawelste.

Op 58 kilometer van de finish rekende Laporte de kopgroep eigenhandig in. Onder impuls van Dylan van Baarle bleef Jumbo-Visma doorstomen en het peloton uitdunnen. Op zo'n vijftig kilometer van de aankomst was het aan Wout van Aert. Hij reed UAE-knecht Soler er meteen af en bleef de andere favorieten onder druk zetten door een weergaloze afdaling te rijden met snelheden tot 109 kilometer per uur.

KIJK. Wout van Aert haalt gigantische snelheden in afdaling

De volgende in het rijtje was Kelderman. De Nederlander toonde opnieuw zijn meerwaarde bergop. Aan de voet van de Col de Joux Plane was het gelijkstand. Vier Jumbo-Visma-renners én vier UAE-renners. Op de Joux Plane, een monsterbeklimming, dunde het groepje snel uit. Van Aert moest snel lossen, maar deed het onmogelijke en keerde terug. Indrukwekkend. “We wilden de etappe zwaar maken en dat is ons ook gelukt. Op de Col de Joux Plane wist ik dat Majka, Kelderman en mezelf wou lossen om dan het tempo te laten zakken. Ik had het even moeilijk, maar gelukkig kon ik toch nog mijn duit in het zakje doen”, vertelde Van Aert achteraf bij Sporza. Hij hoopte wel op een iets beter resultaat na al dat harde werk. “Voor één seconde spring ik geen gat in de lucht.”

Volledig scherm © AFP

Als Van Aert er dan definitief af moest, was er natuurlijk nog Sepp Kuss. Hij verrichte opnieuw indrukwekkend werk voor zijn kopman. “We reden een goede wedstrijd in ploeg, we waren enorm gemotiveerd. Het is altijd leuk als je koerst met een plan. Vingegaard en Pogacar zijn supersterk, het was een gewéldig duel. Spannend om naar te kijken wellicht, maar ook leuk voor ons om dagelijks zo te kunnen koersen. Je wil altijd grote verschillen maken, maar het belangrijkste is dat we probeerden extra tijd te nemen. We hebben geen spijt van onze rit en zullen blijven proberen”, aldus de superknecht.

Pas toen Yates Pogacar lanceerde, moest Vingegaard het alleen doen. Missie geslaagd, want de gele trui blijft om zijn schouders. “Ik loop één seconde uit, dus daar kan ik blij mee zijn. Pogacar is enorm explosief, ik koos voor mijn eigen tempo. Ik ben blij dat ik kon terugkeren en geloof altijd in mezelf.”

Maar de honger is nog niet over. Wout van Aert en co hebben nog plannen. “Hoe we het morgen gaan aanpakken? Dat zullen jullie morgen wel zien.” (lacht)

KIJK. Vingegaard is blij met één extra seconde voorsprong

KIJK. Van Hooydonck: “Het was de bedoeling om alle bergen zo snel mogelijk op te rijden”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.