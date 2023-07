KIJK. Jan Bakelants ziet dat Van Aert (te) streng is voor zichzelf: “Er komen nog kansen en hij kan op alle manieren winnen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Jan Bakelants blikt terug op de eerste Tourweek

Tweede in San Sebastian, vijfde in Bayonne en derde in Limoges. Wout van Aert was er tijdens de eerste week van de Tour al geregeld dichtbij, maar een zege blijft voorlopig uit. “Het is tot nu toe een Tour van ‘net niet’”, maakte Van Aert zelf al de balans op.

“Dat Wout het na negen dagen al ‘een Tour van net niet’ noemt, toont nog maar eens aan hoe ambitieus hij is”, zegt onze analist Jan Bakelants vanuit Frankrijk in HLN LIVE. “Maar ik vind dat hij niet te hard moet zijn voor zichzelf. Als Vingegaard in de tweede etappe 300 meter op kop had gereden, had hij zeker gewonnen. Philipsen dwong hem naar de hekken in de derde rit en in de etappe die Pedersen won, werd hij vastgezet. Hij had eigenlijk al minstens twee, misschien wel drie ritten kunnen winnen.”

Maar geen man overboord voor Van Aert, want Bakelants ziet nog kansen. “Deze week zijn er twee grote kansen: morgen en donderdag. Die ritten zijn hem op het lijf geschreven. Ik verwacht wel dat hij weinig steun zal krijgen van z'n eigen ploeg, dus wordt het hopen dat de ploeg van Pedersen zal controleren. En zo niet, hoop ik dat hij de vrijheid zal krijgen om mee te schuiven in de ontsnapping. Wout kan op elke mogelijke manier winnen: in de sprint, maar hij kan ook meegaan en iedereen kapot rijden.”

Jan Bakelants nog over... • het duel tussen Vingegaard en Pogacar: “Ik had gedacht dat Vingegaard op Puy de Dôme - een beklimming die hem volgens mij perfect ligt - weer wat tijd zou pakken, maar Pogacar heeft de bordjes in evenwicht gehangen. Door het minieme verschil zou ik niet spreken van een mentaal voordeel voor de Sloveen, maar hij heeft wel vertrouwen getankt.” • de (controversiële sprints) van Jasper Philipsen: “Die sprints worden onder een vergrootglas gelegd, maar hij kreeg de zeges telkens toegekend door de jury. Ik was daar het daar ook altijd mee eens. Als buitenstaander heb je veel sneller de indruk dat een manoeuvre gevaarlijk is. Moest je inzoomen op de sprint voor de tiende plaats, zou je ook veel van zulke dingen zien.”

© Photo News

