KIJK. “Ik heb toch iets voor Wout gedaan?”: Vingegaard zich van geen kwaad bewust na veelbesproken finale

Hij is voor veel Belgische wielerfans een beetje de gebeten hond na de tweede plaats van Wout van Aert in de Tour , maar Jonas Vingegaard is zich van geen kwaad bewust. “Ik kon ook zelfzuchtig zijn en doorrijden met Pogacar”, beet de Deense titelverdediger van zich af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Had Jonas Vingegaard niet meer kunnen doen voor Wout van Aert in de finale?’

Dat was de vraag die her en der werd geopperd na de aankomst van de tweede etappe van de Tour, waarin Van Aert nét te laat kwam en tweede werd. Ploegmaats Benoot en Kelderman hadden er alles aan gedaan om latere ritwinnaar Lafay nog in te rekenen, maar tevergeefs.

Dat superkopman Vingegaard in de slotkilometers geen kopbeurt voor zijn rekening nam om Van Aert een dienst te bewijzen, leidde tot onbegrip bij menig volger. “Hij is in mijn ogen een slappe leider”, was onze analist Michel Wuyts scherp. “Gisteren kon je het nog een stukje meetkunde noemen, maar vandaag moest hij zijn duit in het zakje doen. Je moet tonen dat je een waardige kopman bent. Dit is voor de persoonlijkheid van de Deen een afgang.”

Na de aankomst was het passieve koersgedrag van Vingegaard dan ook gespreksonderwerp nummer één, maar hijzelf was zich van geen kwaad bewust. “Ik heb toch iets gedaan voor Wout? Ik kon zelfzuchtig zijn en doorrijden met Pogacar na de Jaizkibel, maar door dat niet te doen, heb ik Wout ook geholpen. Ik moet me focussen op het klassement. We hebben verschillende doelen. We zijn allemaal teleurgesteld, ik ook. We wilden dat Wout won.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News