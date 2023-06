KIJK. Hoofdrol voor Van Aert, Lampaert en Lefevere in trailer voor nieuwe Netflix-reeks over Tour de France

Euforie en teleurstelling in de grootste rittenkoers ter wereld. De trailer van de Netflix-documentaire ‘Tour de France: Unchained’ belooft unieke inkijk in het leven van de renners. De gele trui van Yves Lampaert in Denemarken, de ritoverwinningen van Van Aert en het duel Vingegaard-Pogacar komen allemaal aan bod in de nieuwe reeks.