KIJK. “Hij was verrast me te zien”: Vingegaard over bezoekje aan Van Aert en Vuelta-concurrent Evenepoel

De Blijde Intrede van Jonas Vingegaard (26) in... de Efteling. De Deen is feestelijk ontvangen in het Nederlandse pretpark, dicht bij het hoofdkwartier van Jumbo-Visma. VTM zat in zijn spoor én mocht hem interviewen. “Remco? Er zijn veel concurrenten in de Vuelta.”

Er was eens een Deen die droomde van de Tour de France...

Ergens hoorde Jonas Vingegaard, uitgedost in zijn gele trui, gewoon thuis in de Efteling. Hij wiens sprookje maar blijft duren. Na zijn tweede triomf in de Tour de France zette zijn team Jumbo-Visma de festiviteiten gretig verder in het Nederlandse pretpark. “Het is ‘nice’ om hier te zijn. Amusant”, glimlachte Vingegaard. “Al waren de twee voorbije dagen wel erg druk. Eens je over de finish rijdt in Parijs, stoppen de vieringen niet meer.”

Toch leek bedeesde kopman van Jumbo-Visma best van zijn namiddag in de Efteling te genieten. Hij ging op de foto met fans, gaf een signeersessie, klom op een draaimolen en at er een broodje kroket. Met zijn dochtertje en vrouw deed-ie zelfs een ritje op de Carnaval Festival-attractie.

Nadien ging het naar het nabijgelegen hoofdkwartier van zijn ploeg, waar er een receptie plaatsvond met al het personeel. Andere renners waren er niet aanwezig. In de tussentijd stond Vingegaard nog een interview toe met VTM.

Heb je al tijd gehad om alles te laten bezinken?

“Nog niet. Maar dat komt nog wel. Na vorig jaar wist ik natuurlijk wat het betekent om de Tour te winnen. Het blijft zó groot. Om nu voor de tweede keer op rij te winnen... Dat is ongelooflijk. Weinig renners hebben me dat voorgedaan. Ik ben erg trots.”

Wat is straks het eerste wat je doet als je thuis bent?

“Relaxen. Gewoon relaxen. Met het gezin. Morgen keer ik terug naar Denemarken, maar ook daar wacht er nog veel op me. Donderdagavond zal ik thuis zijn.”

Vertel eens, hoe was het bezoek aan Wout van Aert?

(glimlacht) “Wout is een van mijn beste vrienden. Ik ben heel blij voor hem met zijn tweede zoontje. We hadden een speciaal truitje mee uit Parijs en dat wilde ik hem graag geven. Wout zag er goed uit, niet al te moe. Al was hij wel verrast door ons bezoekje - hij had het niet verwacht.”

“Het was jammer, maar tegelijk fantastisch dat hij er niet bij kon zijn in Parijs. Natuurlijk hadden wij hem er graag bij gehad, maar er zijn belangrijkere dingen dan de Tour. De Tour verlaten om bij de geboorte te zijn, was de juiste keuze.”

Jij hebt er nu voor gekozen de Vuelta te rijden.

“Ik kijk er al naar uit. Van in het begin van dit seizoen behoorde de Vuelta tot de plannen. Alleen lag mijn focus eerst vollédig op de Tour, pas nadien wilde ik ook aan de Vuelta denken. Nu wordt de Ronde van Spanje het enige resterende grote doel van mijn seizoen. Het wordt een mooie uitdaging. Ik wil me amuseren en vooral: winnen.”

Ook Primoz Roglic rijdt de Vuelta. Is dat wel ideaal, twee grote kanonnen in één ploeg?

“Jazeker. Kijk naar onze Tour vorig jaar. Wij geloven dat we de Vuelta kunnen winnen met een gedeeld kopmanschap. We gaan samen, als team, proberen winnen. Wie het dan wordt, maakt niet uit. Nu, het moet gezegd: de concurrentie in de Vuelta oogt erg sterk. Je hebt Juan Ayuso, Geraint Thomas, Joao Almeida en Remco natuurlijk.”

Hoe kijk jij naar de strijd tegen Remco?

(kort) “Hij is een van de beste renners ter wereld.”

Is jullie team sterker dan het zijne?

“Hangt ervan af welke renners hij meeneemt.”

Komaan, Jonas. Jumbo-Visma heeft op papier toch een sterkere rondeploeg dan Soudal-Quick.Step?

(haalt de schouders op) “Op papier? Dat wil niks zeggen. Wat er in de race gebeurt, dat is wat telt.”

Je gaat niet naar het WK. Ga je ooit wel een gooi doen naar de regenboogtrui?

“Dat is een droom. Alleen is het WK een koers die voor mij moeilijk in te plannen is. Maar... ooit ga ik er vol voor. Volgend jaar misschien. In Zwitserland wacht wellicht een parcours dat me moet liggen.”

Ongetwijfeld. Maar geniet eerst nog van je sprookje, Jonas.

