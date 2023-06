KIJK. “Hier gaan lijken uit de kast vallen”: Van Aert plaatst besttijd op Baskische Muur die over eerste gele trui beslist

Wie pakt de allereerste gele trui in de Tour ? Kandidaten in overvloed, al zal de Côte de Pike veel gegadigden toch eens in de haren doen krabben. Is de lang uitgevallen Muur van Hoei te zwaar voor mannen als Wout van Aert, die er vrijdag op Strava wel een ‘King of the Mountain’ (KOM) neerzette, en Mathieu van der Poel? Een Baskisch onding van naderbij bekeken.

KIJK. Van Aert knalt de Côte de Pike op

Wie jaarlijks het Circuito de Getxo volgt begin augustus kent ‘m al: de Pike Bidea. De beklimming die van hartje Bilbao richting de luchthaven trekt is er jaarlijks vaste prik.

Even de blik op de naakte cijfers. Volgens het roadbook van de Tour is de Côte de Pike twee kilometer lang en loopt de weg met gemiddeld 10,3 procent omhoog.

Nog een paar andere cijfers: het piekpercentage ligt net voor een linkse bocht op 21 procent. De steilste honderd meter lopen met gemiddeld 16 procent omhoog. Het hoogteverschil tussen voet en top: 200 meter.

Om een en ander in perspectief te plaatsen: de Muur van Hoei is 1,2 kilometer lang en daar loopt de weg ook met gemiddeld 10,3 procent omhoog. Het aantal te overbruggen hoogtemeters ligt in Hoei op 126.

De Pike Bidea - die in de Tour voor de gelegenheid dus wordt omgedoopt in de Côte de Pike - is met andere woorden een stukje langer en over de hele duur van de klim minstens even lastig.

De besttijd op Strava op de Pike was 5:48. Met de nadruk op was: Gonzalo Serrano van Movistar liet die chrono optekenen in het Circuito de Getxo in 2020. Tot Wout van Aert er vandaag tijdens de verkenning even de benen op testte. 5:35, alsjeblieft. Meteen dertien seconden scherper gezet.

Volledig scherm © Strava

De besttijd op de Muur van Hoei op Strava ligt op 3:04, getekend Michael Woods. De inspanning op de Pike is nog dik twee minuten langer dan die op de Muur van Hoei. En als daar al mannen als Pogacar en Alaphilippe bovendrijven, dan wordt het voor Van Aert en Van der Poel wel erg moeilijk.

Alle eieren in het mandje dus van de klassementsmannen of de lichtere springveren? De kans dat we de eerste gele trui van de Tour onder hen moeten zoeken lijkt bijzonder groot. Al geeft het Circuito de Getxo hoop.

Want met Giacomo Nizzolo staat op de erelijst van de Baskische eendagskoers tussen klimmers als Damiano Caruso en Juan Ayuso een wel heel erg witte raaf. De Italiaan won de wedstrijd in 2021.

Eén jaar eerder werd Nizzolo ook al tweede. De verklaring? De top van de Pike Bidea ligt in het Circuito de Getxo op 20 kilometer van de streep. In de Tour ligt de streep amper 10 kilometer verder.

De tijd om terug te keren is dus beperkt na een mogelijke explosie. Een eerste duel Pogacar-Vingegaard voor geel zou zaterdag dus wel eens plausibeler zijn dan een nieuw exploot van Van Aert.

KIJK. Dit is de Côte de Pike, eerste scherprechter in de Tour

Volledig scherm Het profiel van de openingsetappe in de Tour. © Tour de France