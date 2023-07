KIJK. Gerucht over nakend vertrek uit Tour, lossen en avontuur met Van der Poel: de bewogen dag van Wout van Aert

Wout van Aert was alomtegenwoordig in de tiende rit van de Tour de France . Een terugblik op zijn bewogen dag, met onder meer geruchten over een vertrek op woensdag en een opvallend avontuur met Mathieu van der Poel.

KIJK. De bewogen dag van Wout van Aert in beeld

Al vóór de rit ging het over Wout van Aert. De Deen Mattias Skjelmose lanceerde in een tv-interview het gerucht dat onze landgenoot morgen uit de Tour zou stappen. Sarah De Bie, de vrouw van Van Aert, moet bevallen van hun tweede kindje en ‘WVA’ wil de geboorte niet missen.

Wout gaat nergens heen. Hij blijft bij ons Jonas Vingegaard

Z’n ploeg en makelaar deden dat gerucht al snel af als onzin en Van Aert deed na de rit hetzelfde. “Als ik naar huis ga, dan is het omdat mijn benen niet meer draaien. Maar ik voelde me op het einde van de etappe al beter. Ik heb zonet ook een geruststellend telefoontje gekregen van mijn vrouw. Niks aan de hand.” Hetzelfde verhaal bij gele trui Jonas Vingegaard. “Wout gaat nergens naartoe. Hij blijft bij ons.”

Explosie

Tijdens de etappe deed Van Aert er in het explosieve begin dan alles aan om mee te glippen in de vlucht van de dag. Onze landgenoot woekerde met zijn krachten, maar kende geen succes. Op 144 kilometer van de streep moest Van Aert zelfs even lossen in het peloton, net als onder anderen David Gaudu. De warmte eiste z’n tol - Van Aert zweette flink.

Ik heb echt afgezien. Echt goed heb ik me vandaag niet gevoeld. Wout van Aert

“Het was één grote explosie vanaf de start”, aldus Van Aert. “Ik had niet de benen die ik wilde hebben, maar toch probeerde ik het een paar keer. Op een gegeven moment moest ik zelfs lossen. Dat is me nog niet vaak overkomen. Ik heb echt afgezien. Echt goed heb ik me vandaag niet gevoeld.”

Volledig scherm © BELGA

Op een bepaald moment reed de Belgische tijdritkampioen op twee minuten van het peloton. Maar dankzij stevig kopwerk van DSM-Firmenich in dienst van Romain Bardet kon ook Van Aert vlak voor een tussensprint weer komen aansluiten.

Avontuur met Van der Poel

Maar daar nam Van Aert geen vrede mee. Op 90 kilometer van de aankomst zette hij zich op kop van het peloton om mee de boel te controleren. Hij kreeg daarbij de hulp van Silvan Dillier van Alpecin-Deceuninck en ook daarna sloeg hij de handen in elkaar met een pion van de Roodhooft-ploeg. En niet zomaar een pion: Mathieu van der Poel. In een dalende strook hadden Van Aert en de Nederlander plots een gaatje op het peloton in een dalende strook. Ze keken even naar elkaar en trokken door.

KIJK. Van Aert reageert na bewogen dag en ontkent geruchten over vertrek

“Mathieu begin op kop te rijden voor Philipsen, vermoed ik”, gaf Van Aert uitleg van dat manoeuvre. “Ineens zag ik dat er achter ons een gat was gevallen. We reden hard naar beneden, niet ver achter de kopgroep. We kwamen wel wat dichter, maar op de klim besefte ik dat we niet konden oversteken. Maar de aanval met Mathieu was een mooie kans voor me om met een voorsprong aan de klim te beginnen, om zo nog iets voor de ploeg te betekenen.”

Van der Poel hield uiteindelijk als eerste van de twee in. Hij wenste Van Aert succes met het vervolg van zijn onderneming, maar de renner van Jumbo-Visma werd niet veel later ook zelf weer ingelopen door het peloton. Daar knapte hij nog zijn deel val het kopwerk op. Uiteindelijk werd onze landgenoot 34ste.

