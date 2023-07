KIJK. Geen breuken bij Van Hooydonck nadat toeschouwer die selfie wil nemen massale val veroorzaakt

KIJK. Nog steeds ziek klinkende Van der Poel, die bergaf de limieten opzocht, na "gekkenhuis"-rit: "Heb alles of niks gespeeld”

Hij is nog niet op z’n best na zijn verkoudheid, maar toch ging Mathieu van der Poel op zoek naar winst in rit 12 van de Tour de France. De Nederlander gokte, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen het klimgeweld dat mee met hem op avontuur trok. Hij won wel de Prijs voor de Strijdlust.