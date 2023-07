KIJK. Exit via helikopter en privéjet: Van Aert, die "maandag ploeg op hoogte bracht", verlaat Tour om hoogzwangere vrouw Sarah bij te staan

Wout van Aert (28) is uit de Tour gestapt. Hij vloog gisteravond, met helikopter en privéjet, naar huis en is intussen in Herentals om zijn hoogzwangere vrouw Sarah bij te staan, die snel zal bevallen. “Het was helemaal geen dilemma. Mijn plaats nu is thuis”, zegt Van Aert. Zijn ploeg Jumbo-Visma werd maandag al op de hoogte gebracht, waarna een plan werd uitgewerkt. “Hij gaat een heel mooi grote prijs krijgen thuis, dat weegt meer op tegen ritzeges”, zegt CEO Richard Plugge.

KIJK. Van Aert kondigt vertrek uit Tour aan

“Zoals iedereen weet is Sarah zwanger en het begint een beetje te dringen”, vertelt Van Aert in een videoboodschap die woensdagochtend is opgenomen. Woensdagavond werd hij vanuit Courchevel per helikopter en met een privéjet, eigendom van de familie van Frits van Eerd, ex-topman en aandeelhouder van hoofdsponsor Jumbo, naar huis gevlogen. Inmiddels is Van Aert in Herentals bij zijn echtgenote.

“In overleg met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats thuis is. Er was via onze dokter een vaste opvolging de afgelopen weken en de inschatting is gemaakt dat de geboorte er zit aan te komen. Het is langs de ene kant een raar gevoel, maar helemaal geen dilemma. Dit was een makkelijke beslissing. Ik heb altijd gezegd dat ik de Tour verlaat als mijn vrouw aangaf dat ze mij nodig had. Die tijd is gekomen.”

Van Aert lichtte woensdagavond zijn ploegmaats van Jumbo-Visma in. “Het deed enorm veel deugd dat iedereen begrip had voor die beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat de jongens het deze week nog super gaan doen.”

Dagelijks telefoontje

Wout van Aert won dit jaar, in tegenstelling tot 2022 toen hij schitterde met drie etappezeges en de groene trui, geen rit. Hij werd wel twee keer tweede en twee keer derde en verrichtte heel wat nuttig werk voor geletruidrager Jonas Vingegaard. In het klassement was hij 23ste en eerste Belg op ruim anderhalf uur van zijn teamgenoot.

“Ik had heel vaak de benen om een rit te winnen. Maar het is er niet van gekomen. Dat geeft een dubbel gevoel. Anderzijds was het gevoel hier supergoed en de beleving met de jongens fantastisch. We hebben geknokt voor onze doelen. (lacht) Ik ga zeker positief terugkijken op deze Tour, maar hem vooral onthouden als de Tour waarbij ik dagelijks naar huis belde.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Van Dongen: “Werden maandag al op de hoogte gebracht”

Arthur van Dongen, ploegleider van Jumbo-Visma, stelt dat de ploeg al een paar dagen weet had van het vertrek. “Maandag werden we op de hoogte gesteld dat het thuis begon te dringen. Van daaruit hebben we een geplande campagne gemaakt en alles van dag tot dag opgevolgd. Gisteren na afloop van de rit is Wout van huis getrokken. Een verrassing was het niet. We wisten dat dit tot de mogelijkheden kon behoren. Wout heeft in deze Tour een zeer grote bijdrage geleverd. De ploegmaats, een aantal van hen hebben ook kinderen, waren erg begripvol.”

Plugge: “Dit is meer waard dan een overwinning in Tour”

Richard Plugge, de CEO van Jumbo-Visma, verwoordt het als volgt: “Ik vind het alleen maar mooi dat hij nu bij zijn familie kan zijn. Ter ondersteuning van z’n vrouw. Het is toch fantastisch dat hij aanwezig is? Hij gaat een heel mooi grote prijs krijgen thuis, dat weegt meer op tegen alle andere dingen zoals ritzeges. Ik gun hem uiteraard ook een etappezege, maar dit is het allermooiste, daar kan geen ritzege tegenop.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.