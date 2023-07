KIJK. “Een renner pesten die wil aanvallen, is echt dom”: bizarre actie Philipsen oogst kritiek, Eenkhoorn pakt hem beet: “Sloeg nergens op”

Vreemde actie van Jasper Philipsen in de Tour . Toen Pascal Eenkhoorn zich geroepen voelde aan te vallen, werd hij tot de orde geroepen door onze landgenoot. Philipsen, die op een vijfde spurtzege aasde, sneed even de weg van de Nederlander van Lotto-Dstny af. Dat kwam hem al snel op de nodige kritiek te staan. Alsof karma ermee gemoeid was, kwam Philipsen in de laatste rechte lijn enkele seconden te kort om voor de zege te spurten en konden Kasper Asgreen en Soudal Quick-Step triomferen. Philipsen zag geen graten in zijn actie: “Dit is nu eenmaal de Tour. Topsport.” Maar Eenkhoorn was er niet mee gediend. “Het sloeg nergens op.”

De Côte de Boissieu op 79 kilometer van de finish in Bourg-en-Bresse inspireerde, want in het peloton voelden verschillende renners het kriebelen. Wright en Eenkhoorn roerden zich. Net als zowaar Philipsen, die als autoritaire spurtbom in deze Tour niet blij was met de aanvallen en ostentatief Eenkhoorn de les ging spellen.

Ik heb gewoon versneld om Eenkhoorn duidelijk te maken dat wij wilden spurten. Er is daar niets verkeerd of ongepast gebeurd. Dat is nu eenmaal topsport. Jasper Philipsen

KIJK. Philipsen snijdt Eenkhoorn even brutaal de weg af

De kritiek op de bizarre actie bleef niet uit. “Dit is niet ok, benieuwd of de jury ingrijpt", tweette de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld. “Een renner pesten die wil aanvallen is echt dom”, is het oordeel van de Belgische podcastmaker Benji Naesen. Ook het oordeel van VTM-koersanalist Jan Bakelants laat weinig aan de verbeelding over: “En maar leuteren over veiligheid ondertussen.” Philipsen is in deze Tour niet aan zijn proefstuk toe: ook tijdens de eerste week lag hij twee keer onder vuur omwille van controversiële spurten.

Enkele kilometers later raakte Eenkhoorn wel weg en met behulp van ploegmaat Victor Campenaerts werd hij richting de koplopers Asgreen en Abrahamsen geloodst. O ironie: het peloton misrekende zich vervolgens in de slotfase en kwam net te laat om de vier in te halen. Zo haalde Kasper Asgreen het voor Eenkhoorn, ondanks sterk werk van Campenaerts. Philipsen won enkele seconden later makkelijk de spurt van het peloton, maar kocht daar louter een vierde plaats voor. En veel hoongelach.

Philipsen: “Ik counterde Eenkhoorn omdat ik wilde spurten voor zege”

“Hoe kan dat nu. Dit kan toch niet?”, sakkerde Philipsen voor hij de bus van Alpecin-Deceuninck instapte. Wat later nuanceerde hij bij Stijn Vlaeminck: “Ik was kwaad omdat we gewoon met heel het peloton en veel ploegen controleerden en nooit zijn stilgevallen. Er is nooit getwijfeld in de achtervolging. Ze waren gewoon enorm sterk, die vier. Verrassend.”

In zijn bizar manouevre zag Philipsen weinig graten. “Ik heb gewoon versneld om Eenkhoorn te counteren en duidelijk te maken dat wij wilden spurten. Er is daar niets verkeerd of ongepast gebeurd. Kijk, dit is koers en dit is de Tour. Topsport. Dan doet iedereen er alles aan om de eigen kansen zo groot mogelijk te houden. Zij wilden aanvallen, wij wilden spurten. Ik voelde me ook goed en had graag gewonnen, dat is alles. Uiteindelijk doe ik toch nog een goede zaak voor het groen.”

Eenkhoorn: “Als wij willen koersen, mogen wij koersen”

Zo zag Pascal Eenkhoorn dat niet. “Ik werd bij mijn eerste aanval nog even lastig gevallen door Philipsen”, reageerde hij bij NOS. “Als wij willen koersen, mogen wij koersen. We zijn Ewan kwijt, dus moesten we op deze manier aanvallen.” De gewezen Nederlandse kampioen liet zich echter niet intimideren. “Dan ben ik die brutale Nederlander. Ik ken Jasper ook wel goed en pakte hem daarna even beet en zei: dat slaat nergens op, dat gaan we niet weer doen. Volgens mij was hij een beetje geïrriteerd’, sprak Eenkhoorn. Zwaar ontgoocheld omdat hij het net niet kon afmaken. “Als je in zo'n positie zit, wil je gewoon winnen. Ik zat perfect, maar kon niet over Asgreen en dan wint de sterkste. Zonde voor al dat werk dat Campenaerts voor me deed. Hoe hij, zonder overleg, die laatste kilometer doortrok om het peloton voor te blijven, dat was heel sterk. Chapeau.”

Roodhooft: “Niet gezien wat Philipsen deed” Ploegleider Christoph Roodhooft deed er nadien alles aan om de zaak niet op te blazen. Het manoeuvre van Philipsen bij Eenkhoorn had hij “niet gezien”, verwijten richting zijn ploeg dat ze te laat kwamen maakte Roodhooft niet. “We hebben gedaan wat we konden, maar hadden niet alles in eigen handen. Er was Campenaerts die zichzelf helemaal opofferde voor Eenkhoorn, er was weinig hulp van andere ploegen (volgens Philipsen was dat net wel het geval, nvdr) en de slotkilometers gingen ook meer bergaf dan we hadden verwacht. Bovendien deden de vluchters het ook gewoon heel erg goed. Maar natuurlijk zijn we ontgoocheld: een hele week hebben we gewacht op deze kans. Gelukkig komt er waarschijnlijk zondag nog eentje.”