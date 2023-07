KIJK. “Een renner pesten die wil aanvallen, is echt dom”: bizarre actie Jasper Philipsen wordt niet gesmaakt

Vreemde actie van Jasper Philipsen in de Tour . Toen Pascal Eenkhoorn in een saaie overgangsrit zich geroepen voelde aan te vallen, werd hij tot de orde geroepen door onze landgenoot. Philipsen, die op een vijfde spurtzege aast, sneed even de weg van de Nederlander van Lotto-Dstny af. Dat kwam hem al snel op de nodige kritiek te staan. Alsof karma ermee gemoeid was, kwam Philipsen in de laatste rechte lijn enkele seconden te kort om voor de zege te spurten en konden Kasper Asgreen en Soudal Quick-Step triomferen.

Volledig scherm © VTM / Photo News

De Côte de Boissieu op 79 kilometer van de finish in Bourg-en-Bresse inspireerde, want in het peloton voelden verschillende renners het kriebelen. Wright en Eenkhoorn roerden zich. Net als zowaar Philipsen, die als autoritaire spurtbom in deze Tour niet blij was met de aanvallen en ostentatief Eenkhoorn de les ging spellen.

De kritiek op de bizarre actie bleef niet uit. “Dit is niet ok, benieuwd of de jury ingrijpt", tweette de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld. “Een renner pesten die wil aanvallen is echt dom”, is het oordeel van de Belgische podcastmaker Benji Naesen. Ook het oordeel van VTM-koersanalist Jan Bakelants laat weinig aan de verbeelding over: “En maar leuteren over veiligheid ondertussen.” Philipsen is in deze Tour niet aan zijn proefstuk toe: ook tijdens de eerste week lag hij twee keer onder vuur omwille van controversiële spurten.

Enkele kilometers later raakte Eenkhoorn wel weg en met behulp van ploegmaat Victor Campenaerts werd hij richting de koplopers Asgreen en Abrahamsen geloodst. O ironie: het peloton misrekende zich vervolgens in de slotfase en kwam net te laat om de vier in te halen. Zo haalde Kasper Asgreen het voor Eenkhoorn, ondanks sterk werk van Campenaerts. Philipsen won enkele seconden later makkelijk de spurt van het peloton, maar kocht daar louter een vierde plaats voor. En veel hoongelach.

