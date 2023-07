KIJK. “Een renner die de ploeg zo veel gegeven heeft publiekelijk vernederen, is walgelijk”: kamp Ewan reageert gepikeerd op scherpe Heulot

Komt het nog goed tussen Lotto-Dstny en Caleb Ewan (29)? Stéphane Heulot, CEO van de ploeg, was gisteren scherp voor de Australiër na diens opgave in de Tour . “Wij vragen een ander engagement", klonk het. De woorden zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Ewans makelaar Jason Bakker. “Ze hebben blijkbaar een kort geheugen.”

KIJK. De Buyst reageert teleurgesteld na opgave Ewan

Caleb Ewan reed donderdag 37 minuten en 22 seconden na winnaar Ion Izagirre over de streep. Bij hem: Jasper De Buyst, zijn vaste sprintloods. De Buyst hield Ewan in koers. Na acht kilometer had de Australiër moeten lossen uit het peloton. De Buyst nam zijn kopman op sleeptouw. “Ik denk dat Caleb 25 minuten op kop heeft gereden, ik al de rest. Ik heb de hele dag gemiddeld 300 watt getrapt om binnen tijd aan te komen.”

Rake woorden

De Buyst deed het niet omdat hem dat werd gevraagd door de ploegleiding, maar uit eigen beweging. Woensdag was Ewan er niet aan te pas gekomen in de massasprint. Na afloop duurde de evaluatie in het kamp van Lotto-Dstny bijna één uur. Er vielen rake woorden tussen renners en ploegleiding.

KIJK. Ewan lag bij tussenprint al tien minuten achter kopgroep

Sportief manager Kurt Van De Wouwer verklaarde donderdagavond al dat Ewan “gewoon niet goed genoeg is.” Een totaal ander credo dan klonk voor de Tour. Ook toen had Ewan nog niet gescoord, maar toch legde zijn ploeg alle hoop op de Australische sprinter om een rit te scoren. Ewan eindigde deze Tour eens tweede en derde, maar winnen tegen Philipsen, lukte niet. In de lastige ritten kwam hij steeds sneller in de problemen.

De Buyst, gisterochtend: “De ploegleiding had Ewan donderdagochtend al opgegeven. We moesten niet meer op hem wachten met het risico zelf buiten tijd aan te komen. Toen ik hem zag lossen, ben ik toch maar bij hem gebleven. Waarom? Ik vond dat Caleb nog steeds onze grootste kans op ritwinst was de twee à drie mogelijke massasprints die nog komen.”

Helaas voor De Buyst was die inspanning van donderdag een maat voor niets. Ewan stapte uit de Tour, maar of dat in goeie verstandhouding is met zijn ploeg, durven we te betwijfelen. Eerder werd zijn geprefereerde ploegleider Allan Davis al thuisgelaten wegens een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag op Twitter.

Na de dertiende etappe was De Buyst scherp voor zijn kopman (zie video bovenaan). “Veel meer dan zeggen dat het teleurstellend is, kan je uiteindelijk niet doen. Het is wat het is en de Tour gaat door. Het peloton wacht op niemand. Of er meer aan de hand is? Ik ga er niet veel op zeggen, maar als je gisteren 160 kilometer alleen met iemand in het wiel rijdt om hem binnen te brengen dan kan je de dag nadien niet anders dan ontgoocheld zijn als die afstapt.”

KIJK. CEO Stéphane Heulot van Lotto-Dstny: “Een renner heeft rechten, maar ook plichten”

Ook Stéphane Heulot, de CEO van de ploeg, is scherp voor zijn kopman. “Psychologisch was Ewan niet in goeie vorm”, begint hij in onderstaande video. “Fysiek...dit is de Tour de France, hé. Ewan weet goed genoeg dat het hier zwaar is. Zijn Tour is een beetje naar het beeld van zijn seizoen en naar het beeld van zijn Tour van vorig jaar. Dat is jammer, want er is veel geïnvesteerd in hem. Een renner heeft in mijn ogen rechten, maar ook plichten. Hij wilde gisteren al opgeven, maar dan heeft De Buyst hem nog naar de aankomst kunnen brengen. We wilden Ewan echt Parijs zien halen, maar dat is dus niet gelukt. Een grote teleurstelling voor ons, want heel de ploeg heeft veel energie in hem gestoken. Wij vragen een ander engagement.”

Makelaar Ewan: “Walgelijk”

Die woorden schoten duidelijk in het verkeerde keelgat bij Jason Bakker, de makelaar van Ewan. “Een renner die vijf jaar lang zo veel voor de ploeg heeft gegeven publiekelijk vernederen, is walgelijk”, is Bakker scherp bij ‘Cycling Weekly’. “Normaal gezien heb je respect voor elkaar, maar zulke uitspraken doen is exact het tegenovergestelde.”

“Dat je zoiets openbaar durft uitspreken, zegt meer over de persoon die het zegt dan over degene waar het over gaat”, gaat Bakker verder. “Heulot had het onder meer over Calebs mindset: iemands mentale gezondheid zo in vraag stellen is iets zeer kwalijk. Hij moet zich daarvoor excuseren. Dit is een moeilijke tijd voor Caleb, maar hij heeft de ploeg ook veel moois geschonken. Ze hebben blijkbaar een kort geheugen.”

