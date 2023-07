KIJK. Een geintje van Campenaerts, Pogacar animeert en Meeus klopt Philipsen met centimeters: de momenten van de slotrit

Waarom supporters in de Tour alle fatsoen verloren lijken te zijn: “Het is hier een vakantie­oord geworden en iedereen wil de beste foto”

De strijd om de gele trui is beslecht. Die om de beste selfie langs de zijlijn is dat allesbehalve. Want terwijl Jonas Vingegaard zonder kleerscheuren dit weekend zijn tweede Tour de France wel wint, plooien supporters zich in alle mogelijke hoeken voor hún moment de gloire. Sommigen lijken alle fatsoen kwijt. “De supporterstaferelen hier zijn vaak de waanzin voorbij”, vertellen drie doorwinterde Tour-gangers.