KIJK. Eddy Merckx ziet meer schade dan de acht seconden die Pogacar terugpakte: “Vingegaard heeft serieuze tik geïncasseerd”

Naar je allerbeste niveau groeien tijdens de Tour, kan dat? “Verbeteren kun je niet, minder snel kapot gaan wel”

Lik op stuk, gaf Tadej Pogacar aartsrivaal Jonas Vingegaard in de tweede Pyreneeënrit in de Tour. Eén scherpe aanval loodste hem helemaal ‘back in business’. En nu? Groeit hij, zoals verwacht, fysiek toe naar zijn allersterkste niveau in de slotweek? “Niet letterlijk, dat is onmogelijk”, volgens oud-renner Jurgen Van den Broeck (40). Maar wat is dan wel mogelijk? En wat mogen we de komende dagen verwachten?